Espetáculo ao vivo de ‘La La Land’ terá apresentação única em SP

O espetáculo La La Land: In Concert desembarca em São Paulo para apresentação única em 16 de dezembro, no Espaço das Américas. Durante o show, uma orquestra sinfônica acompanha, ao vivo, as músicas do filme de Damien Chazelle, exibido em um telão de cinema gigante.

O show já passou por Estados Unidos, Canadá, Turquia, Reino Unido, Itália e Suíça. Depois do Brasil, irá para a França, onde terá quatro datas.

Os ingressos, que custam entre 40 (meia-entrada do setor L) e 300 reais (entrada inteira do setor Platinum), podem ser adquiridos no site Ingresso Rápido e na bilheteria do Espaço das Américas.

La La Land: Cantando Estações estreou nos cinemas em 2017, e foi um dos grandes destaques do Oscar daquele ano. Indicada a catorze estatuetas, a trama apresenta dois jovens — Mia (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling) — tentando a vida em Los Angeles, ela como atriz e ele como músico. O longa esteve no centro de uma das maiores gafes da história da premiação, já que foi anunciado como ganhador da categoria melhor filme no lugar de Moonlight: Sob a Luz do Luar, o verdadeiro vencedor da noite.