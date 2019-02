Especialistas podem ter encontrado obra inacabada de Leonardo da Vinci

Especialistas anunciaram nesta segunda-feira em uma coletiva de imprensa em Florença, capital da Toscana, que acreditam ter encontrado rastros de uma obra inacabada de Leonardo da Vinci (1452-1519), gênio do Renascimento italiano.

Segundo os pesquisadores, Giorgio Vasari (1511-1574) encobriu a pintura inacabada de Da Vinci com o afresco Batalha de Marciano, que se encontra no famoso Salão dos Quinhentos do Palazzo Vecchio, símbolo do poder da família Médicie e atual sede da prefeitura de Florença.

A hipótese foi levantada depois de o afresco de Vasari ser submetido a uma análise com microcâmeras, que identificou rastros da mesma tinta preta utilizada por Da Vinci para pintar A Mona Lisa.

“São dados estimulantes, embora estejamos ainda em uma fase preliminar da investigação”, diz Maurizio Seracini, professor de História da Arte da Universidade de San Diego encarregado da pesquisa. “Indícios sugerem que vamos pelo bom caminho, mas há muito trabalho à frente para resolvermos de fato o mistério”

A investigação causou controvérsia na Itália. Cerca de uma centena de historiadores assinou um manifesto que denuncia o que chamam de “operação publicitária ao estilo Dan Brown” – referência ao best-seller O Código Da Vinci. Os historiadores também temem que as microcâmeras utilizadas por Seracini tenham danificado o afresco de Vasari, pintado em 1563.

