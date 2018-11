Especialistas criticam cura de gagueira após agressão em cena de novela

Conselhos de Fonoaudiologia divulgaram notas de repúdio contra uma cena de O Sétimo Guardão exibida no sábado, 24. No episódio a prostituta Stefania (Carol Duarte) foi curada da gagueira depois de ser esganada pelo vilão Sampaio (Marcello Novaes).

“Apesar de sabermos que a obra é ficcional a cena veiculada é bastante equivocada e desrespeita, de maneira irresponsável, os sujeitos que apresentam gagueira”, afirmou Thelma Costa, presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia através de uma nota divulgada no site da instituição. “Não se cura gagueira com susto ou violência e muito menos com agressão. Abordar o assunto desse modo, além de desrespeitoso é banalizar diversos sofrimentos, é perpetuar uma crença equivocada e nociva à sociedade.”

Além do Conselho Federal, o Creofono 2 (Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo) e a Associação Brasileira de Gagueira (Abra Gagueira) também repudiaram a cena. A associação ainda afirmou que já havia encaminhado um ofício no dia primeiro de novembro para Rede Globo alertando sobre a necessidade de uma abordagem correta para a personagem e se colocou disponível para esclarecer dúvidas sobre o transtorno de fluência “subsidiando assim a produção da novela das informações necessárias para que a personagem realizasse correta, esclarecedora e produtiva abordagem sobre a gagueira”.

Depois de ser estrangulada por Sampaio, que tentava descobrir porque a prostituta estava flertando com ele, Stefania revelou que a cafetina Ondina (Ana Beatriz Nogueira) queria saber se o vilão tinha uma marca de pata de gato na pele — o símbolo dos guardiões da cidade de Serro Azul.

Stefania saiu do lugar tossindo e logo encontrou Ondina: “Ficou tão apavorada que ficou boa da gagueira. Aproveita e reza para essa gagueira não voltar”, afirmou a cafetina. “O rato roeu a roupa do rei de Roma”, disse a prostituta olhando para o espelho. “Não errei nenhum érre. Estou curada”, comemorou.

VEJA procurou a Rede Globo, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.