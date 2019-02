Especialistas afirmam ter encontrado restos mortais de Cervantes

A equipe responsável por procurar os restos mortais do escritor espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616) está “convencida” de ter encontrado o material em um antigo convento de Madri. Os trabalhos de busca tiveram início há um ano. Cervantes é autor do clássico Dom Quixote, que é considerado o primeiro romance moderno.

“À vista de toda a informação disponível de caráter histórico, arqueológico e antropológico, é possível considerar que, entre os fragmentos localizados no solo da cripta da atual Igreja das Trinitárias, se encontram alguns pertencentes a Miguel de Cervantes”, disse o antropólogo Francisco Etxeberría, coordenador da equipe multidisciplinar. “São muitas as coincidências e não há discrepâncias. Todos os membros da equipe estão convencidos de que temos entre os fragmentos algo de Cervantes, embora não possamos dizer em termos de certeza absoluta.”

Segundo Etxeberría, apesar da convicção dos especialistas de que o material pertencia a Cervantes, não foi possível rastrear, nos ossos, indícios dos ferimentos sofridos pelo escritor na batalha de Lepanto. Na batalha naval, em que a Santa Liga formada por Espanha, Veneza e a Santa Sé venceu os turcos em 1571, Cervantes foi ferido no peito e na mão esquerda por um arcabuz. O ferimento deixou sua mão esquerda inutilizada. “Não conseguimos verificar esta circunstância porque o nível de conservação do osso não permitiu, não conseguimos descobrir nenhum sintoma de patologia traumática.”

Um exame de DNA que confirme a suspeita de forma definitiva também não é possível porque, apesar da boa conservação dos restos mortais, a única descendência viva da família de Cervantes procede de seu irmão Rodrigo. E, depois de doze gerações, o DNA que um herdeiro de Rodrigo poderia ter em comum com Cervantes é mínimo, de acordo com o historiador Fernando de Pardo.

Os restos mortais daquele que é considerado o maior escritor espanhol da história foram localizados na cripta da igreja do Convento de San Ildefonso de las Madres Trinitarias, no conhecido bairro da Letras, centro de Madri. Nascido em 1547 em Alcalá de Henares, perto de Madri, o autor de Dom Quixote de la Mancha viveu seus últimos anos nesse bairro madrileno e morreu em 22 de abril de 1616. Cervantes foi sepultado na igreja do convento um dia depois, 23 de abril, data que foi oficializada como a de sua morte, já que na época o dia do enterro era considerado a data do óbito.

