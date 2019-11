Especial dos 25 anos de ‘Friends’ pode reunir elenco original na HBO Max

Quinze anos após o fim de Friends, os seis amigos do Central Perk ainda causam furor quando o assunto é um possível revival da série. De acordo com o Hollywood Reporter conversas estão em andamento para fazer um episódio especial em comemoração aos 25 anos da atração, na HBO Max.

Segundo o site, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe), assim como os criadores Marta Kauffman e David Crane, já foram avisados e estariam de acordo com a produção.

Porém, os fãs ainda não devem comemorar. São grandes as chances de o projeto não sair do papel, já que as gravações devem ser alinhadas à agenda (apertadíssima) dos atores e produtores. Fontes ouvidas pelo site americano dizem que um consenso entre as partes envolvidas está “longe de ser alcançado”.

As especulações em torno de um especial com um retorno triunfal do grupo existem desde 2005, ano em que a série foi encerrada. Recentemente, o rumor ganhou força por conta de dois episódios envolvendo a integrante mais famosa do sexteto, Jennifer Aniston.

A atriz criou uma conta no Instagram e publicou uma imagem com todo o elenco de Friends. Em poucas horas, ela já acumulava um total de 1,5 milhão de seguidores na rede social e quase 4 milhões de curtidas na foto. A movimentação atípica de solicitações fez o perfil de Jennifer travar: os usuários do Instagram não estavam conseguindo acessar a conta da atriz.

Em entrevista a Ellen DeGeneres, a atriz explicou que a foto foi tirada em um jantar entre amigos que “sentem muita saudade um do outro e que, por coincidência, estavam na mesma parte do mundo.” Em outra entrevista, a intérprete de Rachel disse que havia um projeto em desenvolvimento a partir da série e que o elenco estava animado para voltar a atuar em seus respectivos papeis.

Friends teve 10 temporadas, transmitidas entre 1994 e 2005.