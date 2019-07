Esnobado, Luan Santana dá uma banana ao Prêmio Multishow 2019

A cerimônia do Prêmio Multishow vai perder na edição 2019 a participação de sua estrelinha mais carimbada. Luan Santana, recordista de vitórias da premiação, dono de treze estatuetas, deve passar longe do palco da festa que acontece no dia 29 de outubro. Apesar do histórico imbatível do cantor, a premiação o deixou pela primeira vez de fora das principais categorias, relegando o sertanejo apenas à indicação de Clipe TVZ do ano, da música Vingança, parceria com Mc Kekel. Mas sua anunciada ausência não terá nada a ver com a esnobada que sofreu do Multishow.

VEJA apurou que o cantor tem uma apresentação marcada em São Paulo, patrocinada por uma empresa, na mesma data do prêmio — o que tornaria sua presença inviável. Semanalmente, o rapaz de 28 anos conduz em média seis shows entre o Brasil e até outros países — em setembro, ele vai passar por Lisboa, Portugal. Uma agenda mais apertada que as camisetas usadas por ele para delinear os músculos.

Enquanto isso, os muitos fãs do sertanejo continuam esbravejando contra o Prêmio Multishow nas redes sociais — universo onde Luan soma 65 milhões de seguidores, sendo 24 milhões no Instagram, base proveniente de 10.000 fã-clubes espalhados pelo país. Tamanho séquito de seguidores, aliás, foi uma das razões que levou o Multishow a mudar o modelo de escolha dos indicados: antes selecionados por voto popular, agora os indicados passam pelo crivo de uma espécie de junta de especialistas, composta por profissionais da área da música e formadores de opinião (mesmo assim, o público ainda pode votar na internet nos vencedores).

Deixar Luan de fora das indicações se mostrou uma maneira eficaz de não desmotivar (ainda mais) os demais cantores que aguardam sua chance de levar o troféu da música pop brasileira para casa. O problema é que sua base de fãs é tão engajada que nunca sobrava para ninguém — principalmente na categoria de melhor cantor, em que ele levou a estatueta quatro vezes. A coisa tinha ficado tão manjada que os apresentadores do prêmio faziam piadas do tipo: “E agora, o prêmio Luan de…”

A controvérsia nas redes sociais pode parecer desproporcional: quem no país, afinal, está preocupado com os rumos do prêmio promovido por um canal pago direcionado ao nicho juvenil? A questão é que, com o fim do outrora popular VMB, da MTV, a premiação do Multishow tornou-se a principal vitrine voltada ao mercado musical, e rende preciosos cliques para os artistas e gravadoras nas redes sociais. Com a mudança nas regras, o canal tenta evitar que o clima de jogo jogado comprometa a graça da festa. Luan perde um espaço cativo, é fato. Mas, ao mesmo tempo, o cartão vermelho é um sinal de força: a medida prova que a força de sua base de fãs é tão grande que ele, com apenas onze anos de carreira, já goza do status de artista “hors-concours”.