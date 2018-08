Escolhido ator que viverá Charles Manson em novo filme de Tarantino

O ator que vai interpretar Charles Manson em Once Upon a Time in Hollywood, o próximo filme de Quentin Tarantino, foi escolhido. Segundo o site The Wrap, o papel ficará com o australiano Damon Herriman, conhecido por séries como Justified, Quarry e Incorporated.

Manson foi condenado a prisão perpétua por liderar uma seita responsável pela morte de sete pessoas em 1969. Uma delas era a atriz Sharon Tate, então esposa do diretor Roman Polanski, que estava grávida de oito meses. No longa de Tarantino, Sharon será interpretada por Margot Robbie, a Arlequina de Esquadrão Suicida.

Damon Herriman e Charles Manson Damon Herriman e Charles Manson

O filme será protagonizado por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. O primeiro será um ator que já chegou a fazer sucesso em Hollywood, mas caiu no esquecimento e tenta voltar ao mercado junto com seu amigo e dublê (Pitt). Outros atores já confirmados no elenco são Al Pacino, Lena Dunham, Dakota Fanning, Damian Lewis, James Marsden e Luke Perry, entre outros.

Escrito e dirigido por Tarantino, o longa tratará de várias histórias que se passam na mesma época, nos anos finais da chamada Era de Ouro de Hollywood. A produção deve chegar aos cinemas americanos em 26 de julho de 2019.