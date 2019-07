Escolha de Halle Bailey para ‘Pequena Sereia’ divide redes sociais

Anunciada nesta quarta-feira 3 pela Disney, a escolha por Halle Bailey para viver a protagonista Ariel na versão com atores de A Pequena Sereia repercutiu nas redes sociais. Houve comentários comemorando a escalação da atriz e cantora de 19 anos e também críticas – muitas das quais apontavam que a americana é negra e tem cabelo escuro, enquanto a personagem da animação de 1989 é branca e com o cabelo vermelho.

Queremos assistir live-actions que sejam iguais aos filmes originais, como foi Bela e a Fera. Alladin já decepcionou um pouco por isso, Ariel não será diferente.

Parem de ficar querendo meter racismo em tudo, Halle Bailey é talentosíssima mas não tem nada a ver com a Ariel !!! pic.twitter.com/JbxzvKhLMw — J.G.B 🐷🐠 (@joaobianchini25) July 3, 2019

esse povo espumando mas só apreciem essa voz MARAVILHOSA da nossa ariel. halle bailey VOCÊ É ARTISTA pic.twitter.com/0fdWIp9WAX — angel 🍔🍟 (@asoiafan) July 4, 2019

Meninas negras se vendo verdadeiras SEREIAS no papel de Halle Bailey como Ariel. Meu Deus, como isso é incrível pic.twitter.com/d2JkWvHLeb — Gustavo Piaget (@gustavopiaget) July 3, 2019

A escolha também surpreendeu quem esperava que a Disney iria escalar Zendaya para o papel, como vinha sendo especulado. A própria atriz, porém, parece ter gostado da notícia. “Siiiim! Estou aqui para isso (no original, ‘Here for this’, uma expressão de entusiasmo)“, disse Zendaya no Twitter.

Halle Bailey foi escolhida para ser a Ariel, no live action de "A Pequena Sereia". Fiquei chocada! Não nego que fiquei desapontada, pois acho que a Zendaya seria uma escolha bem mais interessante, já que a Disney queria uma atriz negra. Mas ok, estou pronta para ver Halle. pic.twitter.com/nkRIVkGD5C — Joyce Asakura (@JoyceAsakura2) July 3, 2019

é triste a Zendaya não ser a Ariel?

é sim, mas poxa gente, olha a beleza e a representatividade que a Halle Bailey vai passar para o público, vocês não querem uma representatividade, vocês querem uma queridinha. pic.twitter.com/5hGf6lfpcS — ˢᵃʰ💫 (@uunknownlover) July 3, 2019

A notícia ainda confundiu quem leu correndo as chamadas: nas redes sociais, muitos disseram ter pensado que quem viveria a sereia no filme seria Halle Berry, e não Halle Bailey. A atriz de 52 anos vencedora do Oscar por A Última Ceia (2001) aproveitou a confusão para parabenizar a colega.

pessoal tudo comentando da Pequena Sereia negra e no começo eu só conseguia pensar "nossa mas a Halle Berry tá meio velha pra esse papel né" só que é outra Halle, a Bailey, que não conhecia — Rafael Carneiro (@nokugawa) July 4, 2019

minha única indignação nesse caso da Ariel é que eu achei que fosse a HALLE BERRY e mesmo ela tendo o que 50 anos eu achei que seria top — mell (real oficial) ✨ (@mellrealoficial) July 4, 2019

In case you needed a reminder… Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe — Halle Berry (@halleberry) July 3, 2019

Quem é Halle Bailey?

A americana de Atlanta, na Geórgia, se tornou conhecida primeiro como cantora, no duo de R&B Chloe x Halle, que ela forma com a irmã. As duas começaram a carreira gravando covers de Beyoncé, que acabaram por chamar a atenção da cantora de Crazy in Love.

Elas ganharam um contrato com a gravadora de Beyoncé, Parkwood Entertainment, e participaram do álbum Lemonade, que a cantora lançou em 2016. O duo tem um disco lançado, The Kids Are Alright, de 2018.

Também junto com a irmã, Halle integra o elenco da série Grown-ish, derivada da comédia Black-ish e que tem Yara Shahidi como protagonista.

No perfil no Instagram que divide com a irmã, Halle comemorou a escalação. “Sonho que se torna realidade”, escreveu na legenda.

O filme

O live action de A Pequena Sereia será dirigido por Rob Marshall, que comandou filmes como O Retorno de Mary Poppins (2018), continuação do clássico de 1964, Chicago (2002) e Caminhos da Floresta (2014). Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, os atores Melissa McCarthy (de As Bem-Armadas e A Espiã que Sabia de Menos), Jacob Tremblay (de O Quarto de Jack e Extraordinário) e Awkwafina (de Podres de Ricos e Oito Mulheres e um Segredo) negociam participar do longa.

A produção deve começar os trabalhos em 2020. Alan Menken, responsável pela trilha sonora do filme original, volta ao cargo no novo longa, junto com Lin-Manuel Miranda, criador do musical Hamilton, da Broadway, e da trilha de Moana: Um Mar de Aventuras (2016).