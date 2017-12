Escândalo sexual envolvendo Harvey Weinstein ganhará documentário

A ascensão e queda do produtor Harvey Weinstein serão tema de documentário. Encomendado pela emissora britânica BBC, a produção contará a história do produtor a partir das acusações de assédio sexual e estupro que pesam sobre ele, trazendo depoimentos das “muitas atrizes que foram corajosas o suficiente” para trazer os casos à tona, de acordo com o canal.

O longa promete explorar outras questões, como a relação histórica de Hollywood e homens no poder. “Através do caso de Weinstein, esse filme realmente chega no coração da grande questão do escândalo: como ele ficou impune pelo seu comportamento por tanto tempo. O que a história dele revela sobre como homens poderosos operaram em Hollywood e como isso será um divisor de águas no modo como mulheres são tratadas dentro do ambiente de trabalho?”, questionam os produtores executivos do documentário, Simon Chinn e Jonathan Chinn.

Com nome provisório de Weinstein, a produção de noventa minutos, que ainda não tem data de estreia, será dirigida por Ursula Macfarlane, responsável pelo documentário Charlie Hebdo: Three Days that Shook Paris, e será exibido no canal BBC Two.