Escândalo com Allison Mack e seita do sexo vai virar série na TV

Alisson Mack vai voltar à televisão, mas não em um seriado de super-herói. O escândalo envolvendo a “seita do sexo” NXIVM e a ex-estrela de Smallville, apontada como uma das cabeças do grupo, será transformado em uma série, segundo anunciou The Hollywood Reporter nesta quarta-feira.

A história do macabro culto, pautado pela exploração sexual de garotas, foi publicada no jornal The New York Times em outubro de 2017. O controverso Keith Raniere, dono da organização NXVIM, foi indicado como líder da seita, e Alisson Mack, famosa por ter interpretado Chloe, a confidente de Clark Kent no seriado Smallville, sua segunda em comando.

Os direitos de adaptação da matéria jornalística foram vendidos para a produtora Annapurna Television. A atriz Shannon Woodward, de Westworld, será a produtora da atração. Não está definido em qual emissora (ou plataforma de streaming) o programa será veiculado.