Erro na altura de Gael em ‘O Outro Lado’ vira piada nas redes

Um erro no último episódio de O Outro Lado do Paraíso chamou a atenção do público e virou piada nas redes sociais. Após um plano de vingança de Clara (Bianca Bin), o playboy Gael (Sergio Guizé) foi parar atrás das grades. A prisão, no entanto, teve uma falha que não passou despercebida. Ao tirar a foto para dar entrada no local, a régua de mediação indica que o ator possui mais de dois metros de altura, enquanto na realidade, Guizé possui 1,88 metro.

“O Gael deve ter comido dois quilos de farinha na infância pra ter dois metros de altura”, brincou uma internauta no Twitter. “Quase certeza que está errado”, afirmou outro.

