Equipe da GloboNews é atacada por uma pedra ao vivo

Uma equipe de reportagem do GloboNews foi atacada na manhã desta quinta-feira, enquanto gravava uma matéria em frente à favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O repórter estava ao vivo no Jornal da GloboNews, quando uma van não identificada começou a atirar pedras contra ele e o cinegrafista, Henrique Lima. Ninguém foi ferido. Mais tarde, o jornalista comentou o acontecimento no Twitter.

“Obrigado pela solidariedade de todos. Apesar do susto ao vivo, estamos bem. A pedra — atirada contra nossa equipe — acertou a mão do repórter cinematográfico Henrique Lima e a minha perna. Felizmente, nada grave. Mas não deixa de ser lamentável ver do que as pessoas são capazes”, escreveu Donsossola.

A âncora Cecília Flesch, que apresentava o noticiário ao vivo, também comentou, indignada, o acontecimento: “Nossa equipe acabou de ser atacada, durante uma entrada ao vivo no jornal da GloboNews, com uma pedrada. Dondossola sentiu a pedrada na perna e o cinegrafista, na mão. Não podemos admitir ataques a jornalistas dessa forma! Uma pedrada!”