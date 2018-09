O melhor menu executivo de BH é o da Ephigênia Bistrô

É para degustar o menu executivo que boa parte da clientela visita este restaurante com varanda envidraçada, iluminada à noite por fios de luzinhas, e salão interno decorado com papéis de parede bem coloridos. A R$ 48,00, o almoço inclui entrada, prato principal e sobremesa. Uma sequência possível começa com polenta com açafrão e ragu de linguiça ao vinho branco, segue com o nhoque com molho de ragu de ossobuco e, no final, tem creme brûlé de arroz com doce de leite. Vol-au-vent de cogumelos com ovo poché, linguado gratinado com creme de espinafre e purê mais profiteroles de chocolate e chantili é outra com binação à disposição. À la carte, no almoço e no jantar, dá para pedir entradas como o creme de mandioquinha com camarões gratinados (R$ 39,00) e, de prato principal, o carré de cordeiro com crosta de alecrim (R$ 88,00). Das sobremesas do cardápio regular, faz sucesso o fondant de chocolate com creme inglês e castanhas (R$ 24,00). Antes de decidir o que pedir, vale investir em drinques clássicos como mojito (R$ 26,00) e gim-tônica (R$ 24,00), ou em um dos vinhos da carta. Rua Grão Pará, 20, Santa Efigênia, ☎ 2535-3065 (100 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (seg. e dom. 11h30/16h). Aberto em 2011. $$$

2º lugar: Trindade

3º lugar: Olga Nur

