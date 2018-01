Entre críticas, Pabllo Vittar e Lucas Lucco fazem pop competente

São muitas as críticas despejadas na página do YouTube que exibe Paraíso, clipe da parceria do sertanejo Lucas Lucco e da cantora Pabllo Vittar. As farpas, contudo, em nada atrapalharam o desempenho da produção até o momento. Disponibilizado na noite deste domingo, o clipe já conta com 2 milhões de visualizações, sendo que o primeiro milhão foi alcançado em duas horas. A trajetória da faixa deve seguir o mesmo ritmo.

A letra romântica com refrão chiclete e batida eletrônica fazem de Paraíso um pop competente, com cara de hit a ser entoado em blocos e festas de Carnaval ao redor do país.

Nas cenas, a dupla embala coreografias sensuais, interação que levou o próprio Lucco a rebater um comentário no Instagram antes da estreia da produção.

Acusado de ser uma “má influência para as crianças”, depois de publicar uma foto em clima romântico com Pabllo, o músico respondeu: “Somando atitude como essa, eu posso ajudar a diminuir o número de crianças que vão crescer e propagar ódio e preconceito como vocês hoje. Se eu não conseguir, no mínimo os meus filhos não vão ter essa mentalidade. E isso já me dá muito orgulho”. Lucco mostra que aprendeu, como Pabllo, a lição: falem mal, mas falem de mim.