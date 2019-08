Enrique Arce, o Arturito de ‘La Casa de Papel’, está de férias no Brasil

Amado por uns e odiado por outros (e provavelmente muito mais odiado), Arturo Román, ou Arturito como foi carinhosamente apelidado por um de seus sequestradores, é um dos personagens mais marcantes da série espanhola La Casa de Papel da Netflix. Mas Enrique Arce, intérprete do polêmico personagem, parece ter dado adeus de vez à Casa da Moeda da Espanha – ou à vida de coaching – e abraçou um novo país: o Brasil.

O ator veio ao país inicialmente como convidado internacional homenageado do Anime Fest, festival de cultura pop realizado em Campinas, no interior de São Paulo, no último dia 18, mas decidiu dar uma esticadinha no final de semana e curtir mais uns dias de férias em ares brasileiros.

A primeira parada foi São Paulo, onde, tal como seu personagem faria (a terceira temporada comprova), ficou animado ao ver uma miniatura de um dos bandidos de La Casa em uma feira no Beco do Batman, conhecido ponto de turismo da capital que abriga diversos grafites. “Mercado de artesanato em São Paulo (Brasil). Miniatura de LCDP… Estamos em todos os lugares”, escreveu no Instagram.

O ator também filmou a apresentação de uma escola de samba em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo) e postou várias selfies mostrando seu passeio pela capital paulista. “Boa ‘vibra’ e novos amigos em São Paulo. Avenida Paulista. Muito legal!!!”, arriscou em português, ao lado da hashtag “gratidão”.

Em seguida, foi a vez do intérprete de Arturito curtir suas férias de forma paradisíaca em Natal, no Rio Grande do Norte, onde espera-se que sua estada tenha um destino mais agradável que as de Rio, Tóquio e de toda a gangue do Professor tiveram na terceira temporada da produção.