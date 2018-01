Enquete: Quais canções merecem o Grammy 2018?

Além de Álbum do Ano, duas outras categorias são as mais esperadas do Grammy Awards: Música do Ano — que premia os compositores —, e Gravação do Ano – que valoriza a performance de uma música.

Neste ano, concorrem ao título de Música do Ano as faixas: Despacito, hit grudento de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber; 4:44, do rapper Jay-Z; e as baladas Issues, de Julia Michaels; 1-800-273-8255, de Logic e Alessia Cara; e That’s What I Like, de Bruno Mars. Já para Gravação do Ano, estão Redbone, do cantor Childish Gambino; Humble, de Kendrick Lamar; 24K Magic, de Bruno Mars, The Story of O.J., de Jay-Z e novamente o sucesso em espanhol Despacito, de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber.

A 60ª edição do prêmio acontece neste domingo, 28, a partir de 22h30. Acompanhe cobertura no site de VEJA, com tapete vermelho marcado para começar 20h30.

Escute na playlist abaixo as faixas e, em seguida, vote nas enquetes para escolher suas favoritas: