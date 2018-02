Enquanto Fátima trabalha, namorado ‘descobre petróleo’ em Olinda

O namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, não se deixou abalar pela distância da apresentadora e foi curtir o bloquinho de rua com a multidão, enquanto ela trabalhava cobrindo os desfiles de Carnaval no Rio de Janeiro. Em um vídeo postado nesta segunda-feira em sua conta no Instagram, Túlio aparece sujo no meio do público, comemorando a descoberta de “petróleo” no bloco Pré-Sal, em Olinda.

“Achamos petróleo em Olinda! Foi uma honra carregar o oleoduto em 2018!!”, escreve. No vídeo, Túlio aparece segurando um cano e liderando a contagem regressiva para a comemoração.

Fátima estava no Rio de Janeiro se preparando para acompanhar os desfiles na Sapucaí. Durante a primeira noite na avenida, a apresentadora chamou atenção pelo look, que rendeu a ela meio milhão de likes no Instagram.

Túlio chegou a republicar uma foto dela posando com o modelito em sua própria conta, fazendo um agradinho à namorada. “Gata é ela”, escreveu.