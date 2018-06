Endereços para tomar bons sorvetes em Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Arte Freddo

Gelados sofisticados como o sorbet de bergamota (R$ 10,00 o potinho) e o sorvete de chocolate 70% cacau com sal rosa do Himalaia (R$ 10,00) têm espaço garantido na vitrine. Há até versões salgadas inusitadas como os sorvetes de manjericão, gorgonzola, azeitona preta, mostarda ou tomate italiano picante (R$ 5,00 a fôrma pequena). Também há tortas geladas, entre elas a chamada neríssimo, feita com chocolate 80% cacau e maracujá (R$ 15,00 a fatia). Enquanto não se decide, o público pode provar o drinque que une espumante e sorbet de limão (R$ 15,00) e o affogato, expresso com sorvete (R$ 10,00). Rua Florêncio Ygartua, 164, Moinhos de Vento, ☎ 3028-6013 (30 lugares). 11h/19h (dom. e feriados a partir das 13h30). Aberto em 2008.

Banca 40

Os sorvetes que mais costumam agradar são os de chocolate, morango, abacaxi, melão, ameixa, doce de leite e Ferrero Rocher. Todos custam R$ 7,00, R$ 9,90 ou R$ 13,50, com, respectivamente, uma, duas ou três bolas. Entre as opções mais incrementadas, a bomba royal se destaca por vir acompanhada de salada de frutas, três sabores de sorvete à escolha do cliente e nata batida (R$ 15,00). Para equilibrar o açúcar, o suco de salada de frutas é uma ótima pedida (R$ 5,00, 300 mililitros). Mercado Público Central, Centro Histórico, ☎ 3226-3533 (80 lugares). 8h/19h30 (sáb. até 18h30; fecha dom.); Rua Padre Chagas, 44, Moinhos de Vento, ☎ 3061-2106 (118 lugares). 11h/22h30. Aberto em 1927.

Bellona Sorvetes Artesanais

O cardápio lista 130 sabores entre sorbets, sorvetes e versões sem açúcar ou à base de soja, criadas para veganos e intolerantes a lactose. Só pouco mais de cinquenta deles, no entanto, podem ser encontrados a cada dia nesta sorveteria voltada para o Parque da Redenção. Alguns sabores têm presença cativa, como chocolate, uva, creme, cajá, cupuaçu, graviola e pitaya (o quilo de todos custa R$ 59,90). Para variar, brownie com sorvete de creme, chantili e calda quente de chocolate (R$ 18,00), que faz boa tabelinha com o cappuccino gelado (R$ 12,00). Avenida José Bonifácio, 593, Farroupilha, ☎ 98525-5585 (80 lugares). 11h/19h30. Aberto em 2011.

Ben & Jerry’s

Trata-se da primeira unidade na cidade da rede americana conhecida pelos gelados feitos com ingredientes 100% naturais e muita, muita calda. Os de maior saída são o de chocolate com pedaços de brownie, o que combina nozes, amêndoas com sabor de chocolate e flocos de chocolate branco e preto e o que une caramelo com calda de caramelo e flocos de chocolate recheados… de caramelo. Por cada um deles pagam-se R$ 12,00 (a bola de 85 gramas). Após a primeira, somam-se R$ 6,00 a cada nova bola. Quer incrementar seu pedido? Acompanhamentos como amêndoas laminadas e castanhas trituradas saem por R$ 4,50 cada um. Shopping Iguatemi, ☎ 3105-3750 (20 lugares). 10h/22h (dom. 14h/20h). Aberto em 2018.

Cronks Sorvetes

Em um setor com muita variação sazonal de vendas e sempre repleto de novos produtos, manter uma sorveteria em alta por décadas tornou-se uma conquista épica. No caso da Cronks, aberta há 32 anos, o segredo do sucesso é, sem dúvida, de família. Em 1986, quando o casal Bernardo e Sara Lea Arenzon decidiu fazer uma mudança no campo dos negócios, veio à tona um sonho antigo do patriarca: transformar o mercadinho deles numa fábrica de pirulitos. O plano não se mostrou viável e eles investiram em outra guloseima, o sorvete. Depois de comprarem equipamentos e receberem treinamento, começaram a elaborar e vender o seu produto artesanal. E não pararam mais. Desde 1996, com a construção de uma longa bancada, o sistema de preços por bolas deu lugar a uma balança. Hoje, são a filha Daniela e o marido dela, Igal, que administram o ponto. Eles mantêm a base tradicional de sabores, mas não deixam de acrescentar novidades esporádicas — algumas, a pedido dos clientes. No bufê self-service da casa são expostos 28 tipos, incluindo linhas sem lactose e sem açúcar, e cerca de cinquenta toppings (R$ 49,90 o quilo; R$ 52,90 aos domingos e feriados). Entre os destaques do lugar, que também funciona como cafeteria e bistrô, estão os sorvetes de melão, doce de leite, morango com banana, limão com hortelã e halvah (à base de doce de gergelim). Das composições em taça, a banana split é a campeã de pedidos (R$ 23,00). Rua Felipe Camarão, 611, Bom Fim, ☎ 3311-2515 (100 lugares). 10h/19h30 (seg. 14h/19h; dom. a partir das 12h). Aberto em 1986.

Di Argento

Sombreada por uma figueira centenária, comercializa 24 gelados. Os mais requisitados são os de macadâmia, nozes com figo e frutas vermelhas. Uma bola custa R$ 10,00, duas, R$ 14,00 e três saem por R$ 18,00. Quem opta pelo petit gâteau ou pelo brownie acrescido de uma bola de sorvete desembolsa R$ 17,00. Rua Padre Chagas, 342, Moinhos de Vento, ☎ 3395- 4117 (30 lugares). 12h30/0h (dom. e seg. até 23h); Shopping Iguatemi, ☎ 99264-8669 (20 lugares). 10h/22h (dom. e feriados 11h30/20h). Aberto em 2000.

Gelateria Gianluca Zaffari

A técnica empregada na produção dos sorvetes é a italiana, mas os ingredientes que mais chamam atenção são os brasileiros. A mistura dá origem a sabores como sagu, butiá, mel queimado com nozes, arroz-doce e bolo de cenoura. Prove também o banoffe (banana, doce de leite e canela). O potinho com uma bola custa R$ 10,00; com duas, R$ 11,00; com três, R$ 15,00; e com quatro, R$ 19,00. Alternativa mais substanciosa, o waffle com creme de avelãs e sorvete custa R$ 25,00. Para equilibrar tanta doçura, vá de expresso (R$ 5,00) ou de cappuccino (R$ 8,00). Shopping Paseo Zona Sul, ☎ 3311-7207. 11h/22h; Boulevard Laçador, Avenida dos Estados, 111, São João, ☎ 3361-4680 (20 lugares). 11h/22h. Aberto em 1995.

La Basque

Se for preciso optar entre as duas unidades da rede na cidade, recomenda-se a da Avenida Borges de Medeiros, em cujo rooftop se descortina uma vista memorável do pôr do sol. Diferenças à parte, os dois endereços devem sua fama principalmente ao tornado, um sorvete de creme ou chocolate servido numa taça com ganache de leite condensado e brownie picadinho (R$ 25,90). Outra sobremesa elogiada combina waffle (R$ 19,90) com sorvete da sua preferência (R$ 8,50) mais creme de avelã, brigadeiro e chocolate branco ou doce de leite e morangos. Os milk-shakes custam R$ 24,90. O que combina sorvete de chocolate amargo e Jack Daniel’s sai por R$ 25,90. Largo dos Caixeiros Viajantes, 30, Moinhos de Vento, ☎ 3024-8090 (40 lugares). 12h/21h (sáb., dom. e feriados a partir das 13h); Avenida Borges de Medeiros, 262, Centro Histórico, ☎ 99133-9691 (60 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 1985.

Torta de Sorvete

Creme gelado de baunilha, merengue, ganache de chocolate e calda quente de chocolate como cobertura. Eis os ingredientes da torta que é o carro-chefe da casa. Vendida a R$ 19,00 a fatia grande, ela tem seu reinado ameaçado pela torta suíça, que alterna camadas de sorvete de doce de leite e de chocolate e é coberta por ganache de chocolate e uma bola de marshmellow com caramelo (R$ 16,00). Comercializada só inteira, a marta rocha encanta pela camadas de sorvete de creme e de chocolate e pela nata batida, pelo merengue e pelo doce de ovos, que fazem as vezes de cobertura (R$ 79,00). Rua Dinarte Ribeiro, 148, Moinho de Vento, ☎ 3346-1616 (70 lugares). 10h/19h. Aberto em 1987.

Troppo Buono

Nas cubas, os sabores se dividem entre os que são à base de água, a exemplo dos de abacaxi, goiaba, limão, mamão, maracujá e morango, e os que levam leite na receita. Do último grupo sobressaem os de avelã, chocolate amargo, flocos, menta, Ferrero Rocher ou zabaione. Por qualquer um deles é preciso desembolsar R$ 10,00, R$ 15,00 (dois sabores) ou R$ 18,00 (três sabores), dependendo da quantidade, na casquinha ou no copinho. Indicada para grupos de pelo menos três pessoas, a taça família reúne sete sorvetes da vitrine, duas porções de chantili, calda de chocolate, tubetes, castanha e morangos (R$ 37,00). Barra Shopping Sul, ☎ 3072-9620. 10h/22h. Mais oito endereços. Aberto em 2001.