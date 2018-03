Encontro de ‘Supernatural’ e ‘Scooby Doo’ ganha trailer

Os fãs da série Supernatural tiveram um gostinho do encontro entre os irmãos Winchester e a turma de Scooby-Doo. Em trailer divulgado pela CW, Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) são misteriosamente abduzidos para o mundo dos desenhos animados, e terão de trabalhar com Salsicha, Vilma, Dafne e Fred para desvendar um mistério — adivinhe — sobrenatural.

Entre um mistério e outro, a versão animada de Dean ainda encontra tempo para flertar com Dafne, a bonitona do desenho. Na última quinta-feira, o site Entertainment Weekly divulgou duas fotos exclusivas do episódio.

O episódio, 16º da 13ª temporada, irá ao ar em 29 de março nos Estados Unidos. O canal pago Warner Channel é responsável pela distribuição da série no Brasil.