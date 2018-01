Empresário de Lady Gaga confirma fim da turnê sem o Brasil

Lady Gaga não voltará ao Brasil tão cedo quanto prometeu aos fãs. No Instagram, o empresário da cantora, Bobby Campbell, confirmou que Gaga encerrará a Joanne Tour na Europa, em 23 de fevereiro, de onde seguirá direto para sua temporada de shows em Las Vegas.

Desde segunda-feira, Campbell vem sendo bombardeado na rede social por “mandar” uma fã argentina ir a Las Vegas ver a cantora, depois de ela perguntar se Gaga viria à América Latina ainda nesta turnê. O empresário alegou que o comentário foi mal interpretado, pois ele não é fluente em espanhol.

“Eu disse que essa turnê terminará depois da Europa, apesar de termos adorado ir à América Latina, Ásia e ao resto do mundo”, explicou Campbell. “Depois, eu disse que estaremos em Vegas para quem puder vir. As mensagens horríveis que eu estou recebendo de alguns fãs são surpreendentes e inesperadas, pois nós amamos muito vocês. Desculpe desapontá-los, mas trabalhamos sempre para vocês”.

Em 2017, a cantora cancelou sua participação no Rock in Rio 2017 nas vésperas do festival por problemas de saúde. Na época, ela garantiu aos little monsters (como se autodenominam seus fãs) que viria ao Brasil “em breve” para compensar sua ausência no festival.