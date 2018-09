Quatro empórios gourmets para visitar em BH

De-Lá

Neste endereço, a empresária Laura Cota vende itens de pequenos produtores do interior. São bons exemplos o bombom de baru vindo de Pirapora (R$ 4,00 a unidade) e o pé de moleque de macadâmia, que é feito em Castelo, no Espírito Santo (R$ 24,00). Para quem anseia por um bom queijo, o salitre fresco (R$ 33,50, 900 gramas) é a pedida. Rua Santa Rita Durão, 919, Savassi, ☎ 3225-6347. 9h30/18h30 (sáb. até 15h; fecha dom). Mais um endereço. Aberto em 2012.

Néctar do Cerrado

Mais de cinquenta tipos de queijo produzidos em Minas Gerais preenchem as prateleiras do armazém comandado por Cassio Avelino e seu filho Lucas Volker. Um deles é o queijo cremoso e mofado produzido por Eduardo Melo no município do Serro, com maturação especial de sessenta dias em uma cave subterrânea com 8 metros de profundidade (R$ 139,90 o quilo). O empório também comercializa outros itens, como a castanha de pequi (R$ 26,90, 200 gramas). Mercado Distrital do Cruzeiro, Rua Ouro Fino, 452, loja 2B, Cruzeiro, ☎ 999354596. 9h/17h (dom. e feriados 8h/13h; fecha seg.). Aberto em 2012.

Roça Capital

A loja ostenta uma boa variedade de queijos artesanais mineiros. Entre as quase quarenta opções está o premiado queijo do Gir, produzido por Tulio Madureira, que ganhou medalha de bronze no Salon du Fromage, na França. A peça com 650 gramas custa R$ 64,90. A nova unidade, na Avenida Bandeirantes, funciona ainda como restaurante e serve pratos executivos no almoço (R$ 19,90). Ali também dá para comprar um delicioso pão de queijo (R$ 4,00). Mercado Central, Avenida Augusto de Lima, 744, loja 268, centro (30 lugares), ☎ 3789-8669. 8h/18h (dom. até 13h). Mais um endereço. Aberto em 2014.

Verdemar

Dos fornos da rede mineira de supermercados saem delícias como o pão de queijo recheado com catupiry (R$ 6,50) ou com carne-seca (R$ 11,90). Na versão simples, o assado custa R$ 3,90. Também fazem sucesso as empadas de shiitake (R$ 6,50) e vegetariana (R$ 5,50), feitas com massa integral. Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1900, Sion, ☎ 2105-0101 (104 lugares). 7h/22h (dom. e feriados até 21h). Mais doze endereços. Aberto em 1993.

