Nenhum dos sócios daqui preparou tapiocas na rua nem é descendente de uma famosa tapioqueira do Ceará. Pode-se dizer que o Empório da Tapioca nasceu de uma padaria. Foi em um negócio de panificação que os irmãos Ticiana e Manoel Vitor Machado deram os primeiros passos no ramo das comidinhas. De olho em um modelo fácil de replicar e que trouxesse itens frescos, funcionais e de cores mais regionais, eles decidiram abrir um espaço centrado em tapiocas — a arquiteta Beatriz Rodrigues se juntou ao time logo depois. Hoje, as três unidades de rua da marca — que ganharam o reforço de uma loja na praça de alimentação do Shopping Iguatemi em setembro — servem 22 tapiocas salgadas e quatro doces. Do primeiro grupo, destaque para a que leva requeijão crocante (R$ 16,90) e a inventiva carpaccio, feita de massa com beterraba, fatias de carne crua, parmesão, molho pesto e rúcula (R$ 19,90). Na lista açucarada, a pode confiar reúne banana caramelada, doce de leite e ganache de cacau (R$ 16,50). Sem deixar os sabores locais, dá para provar um cuscuz com queijo de coalho e carne de sol por R$ 19,90, ou ainda omeletes, panquecas, saladas, açaí e bolos. Não há atendimento nas mesas: os pedidos são feitos no balcão e retirados no mesmo lugar. Rua Professor Dias da Rocha, 800, Quartier Dumont Mall, Aldeota, ☎ 98194-3133 (50 lugares). 7h/21h30; Avenida Senador Virgílio Távora, 303, loja 7, Meireles, ☎ 98118-5279 (50 lugares). 7h/21h; Avenida Monsenhor Tabosa, 1273, centro, ☎ 98140-9809 (20 lugares). 6h30/20h30. Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

2º lugar: O Osmar

3º lugar: Tapiocaria da Xuxa (Centro das tapioqueiras)

+ VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2018/2019: conheça os melhores endereços gastronômicos da cidade