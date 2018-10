Emma Stone comandou a produção de ‘Maniac’, conta Jonah Hill

Aposta da Netflix, a série Maniac talvez não existisse da maneira como se apresentou aos assinantes se não fosse por Emma Stone. Além de protagonista da minissérie, que entrou no catálogo do site há uma semana, a atriz vencedora do Oscar por La La Land: Cantando Estações se mostrou a verdadeira força por trás do seriado. Em vídeo de bastidores divulgado em primeira mão por VEJA, Jonah Hill, parceiro de cena de Emma, e o diretor Cary Joji Fukunaga contam como ela deu o impulso inicial na produção.

Fukunaga, conhecido principalmente pela série True Detective e pelo filme Beasts of No Nation, afirma que Emma foi a primeira pessoa que ele convidou para integrar a equipe de Maniac. Foi a atriz que ligou para Jonah Hill para combinar do trio se encontrar para falar sobre o projeto. “Emma é quem manda, então ela disse: ‘Nós três vamos fazer essa série juntos'”, diz Hill.

O seriado retrata um experimento farmacêutico que promete resolver os traumas do passado e os problemas daqueles que se submetem a ele. O personagem de Jonah Hill, Owen, busca o experimento por causa da remuneração – já que foi suspenso por tempo indeterminado do trabalho. Já Annie (Emma) se viciou em uma das drogas usadas no procedimento e decide se sujeitar a ele para obter mais comprimidos. No processo, eles encarnam diferentes personas, mas seus destinos sempre acabam se cruzando. “No fim, Owen e Annie se curam só por terem encontrado um amigo”, diz Emma.