Emissora quer mais temporadas de ‘The Big Bang Theory’

The Big Bang Theory talvez não termine na próxima temporada, a 12ª da série. A presidente da CBS, emissora responsável pela série, afirmou que pretende manter a trama até quando os autores tiverem histórias para contar. “Podemos bancar mais alguns anos”, disse a presidente Kelly Kahl na manhã desta quarta-feira, durante evento do canal.

Segundo ela, a série não perdeu audiência entre a 10ª e a 11ª temporada — as últimas a irem ao ar — e manteve uma média equânime de espectadores durante os últimos 10 anos. Logo, não há porque pensar em terminá-la. No Brasil, o último episódio 11ª temporada de The Big Bang Theory irá ao ar em 27 de maior na Warner, com o casamento de Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik).

Em 2017, a série foi renovada para mais duas temporadas. O comentário geral, tanto de atores quanto de produtores, era de que o seriado terminaria no 12º ano, previsto para 2019. Se levado adiante, o novo posicionamento da CBS acarreta não apenas em mais alguns capítulos à trama já extensa, mas também novos contratos milionários para os atores, que estão entre os mais bem pagos da TV atualmente.