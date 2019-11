A atriz Emilia Clarke, intérprete de Daenerys Targaryen em Game Of Thrones, falou em entrevista ao podcast Armchair Expert sobre as cenas de nudez que teve de filmar na primeira temporada da série, que foi ao ar em 2011. Emilia contou que membros da equipe da produção a pressionaram para ficar nua no set contra a sua vontade.

“Eu tive brigas no set em que dizia: ‘Não, o lençol vai me cobrir até o pescoço’. E eles diziam: ‘Você não quer decepcionar os fãs de Game of Thrones, quer?’. E eu respondia: ‘Vão se f…'”, disse a atriz.

Emilia disse ainda que só ficou sabendo da quantidade de cenas de nudez depois de ter ganhado o papel e que não se sentia capaz de fazer valer a sua vontade no set. “Eu nunca seria capaz de me impor e pedir por algo que eu queria naquela primeira temporada. Eu pensava que meus sentimentos estavam errados, ia chorar no banheiro, e voltava para filmar a minha cena de nudez como se tudo estivesse bem. Foi realmente muito difícil.”

A atriz afirmou que recebeu apoio do colega Jason Momoa, que interpretava Khal Drogo, marido de Daenerys, e contracenava com Emilia em algumas das cenas de nudez. “As cenas, quando eram com Jason, acabavam sendo muito melhores. Foi ele quem me disse: ‘Não querida, não está tudo bem'”, recordou ela. “Eu sou mais consciente hoje em dia sobre o que me deixa confortável ou desconfortável, o que eu sinto que é okay fazer, e o que eu sinto que não é okay.”

A atriz não revelou os nomes dos integrantes de equipe que a pressionaram a gravar as cenas nua.