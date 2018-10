Em viagem, Meghan Markle mostra demais: a etiqueta do vestido

Meghan Markle e príncipe Harry chegaram nesta quinta-feira a mais um destino da viagem que durará dezesseis dias por países do Pacífico Sul. Na chegada a Tonga, porém, a duquesa de Sussex acabou sofrendo uma leve sabotagem pelo próprio vestido: a etiqueta da peça ficou exposta, pendurada na barra.

Príncipe Harry e Meghan, Duquesa de Sussex, chegam a Nuku’alofa, Tonga – 25/10/2018 Príncipe Harry e Meghan, Duquesa de Sussex, chegam a Nuku’alofa, Tonga – 25/10/2018

O deslize foi prontamente notado nas redes sociais. “Talvez ela fosse devolver o vestido”, disse uma pessoa no Twitter. “Meghan Markle ter deixado a etiqueta no vestido faz com que ela seja ainda mais a princesa do povo. Eu deixo as etiquetas nos vestidos caros que eu uso e devolvo depois dos eventos também!”, notou outra.

A peça, da grife de luxo inglesa Self-Portrait, é vendida no site da marca por 380 libras (aproximadamente 1.800 reais).

Meghan e Harry esperam o primeiro filho do casal. Segundo o anúncio oficial, o bebê, que será o sétimo na linha sucessória do trono britânico, nascerá no ano que vem, na primavera do Hemisfério Norte (outono no Brasil).

O casal começou a viagem na Austrália, para onde vai retornar nesta sexta-feira, e já passou também por Fiji. A turnê terminará na Nova Zelândia, onde Harry e Meghan ficarão quatro dias.