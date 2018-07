Em um dia, Meghan Markle usa looks que somam R$ 86 000

Se Kate Middleton prefere roupas de marcas populares, o mesmo não acontece com Meghan Markle. A ex-atriz manteve o hábito de usar grifes de luxo após o casamento com príncipe Harry e chamou a atenção nesta terça-feira ao desfilar dois looks diferentes, em menos de duas horas, no segundo dia da visita oficial da realeza a Dublin, na Irlanda. Somadas, as peças estão avaliadas em 17.000 libras (em torno de 86.000 reais na cotação desta quarta-feira).

Durante visita à residência do presidente Michael D Higgins, a duquesa de Sussex abriu o dia com um vestido cinza do estilista francês Roland Mouret, avaliado em 1.500 libras (7.600 reais), acompanhado de uma bolsa da marca Fendi, que custa 3.850 libras (quase 20.000 reais). Brincos de diamantes da joalheria Birks, orçados em 6.885 libras (35.000 reais), completam o look.

Em seguida, Meghan apostou em um terninho preto de alfaiataria da Givenchy — a grife que fez seu vestido de casamento — estimado em 2.500 libras (12.700 reais). A grife francesa também assina a bolsa de 1.690 libras (8.600 reais) e o cinto, que custa a bagatela de 310 libras (1.570 reais), usados por ela na ocasião. O sapato de salto da marca Sarah Flint fecha o combo, pelo preço de 268 libras (1.360 reais).

Sites britânicos, como o Daily Mail, se atentam aos preços das roupas de Meghan, pois a realeza é proibida de aceitar presentes caros. Logo, os luxuosos looks da duquesa são pagos ou por ela mesma ou pela família real, que possui uma verba específica para a roupa dos seus integrantes em visitas oficiais.

O príncipe Harry, duque de Sussex e Meghan, duquesa de Sussex durante visita à Irlanda – 11/07/2018 O príncipe Harry, duque de Sussex e Meghan, duquesa de Sussex durante visita à Irlanda – 11/07/2018