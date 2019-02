Em site, internautas imitam restauro da velhinha de Borja

1. Idosa tenta recuperar pintura do século 19 e acaba estragando a tela. Na montagem, é possível ver a pintura em boas condições (esq.), a obra danificada pelo tempo (meio), e, por fim, a "restauração" feita pela idosa (dir.) zoom_out_map 1 /20 Idosa tenta recuperar pintura do século 19 e acaba estragando a tela. Na montagem, é possível ver a pintura em boas condições (esq.), a obra danificada pelo tempo (meio), e, por fim, a "restauração" feita pela idosa (dir.) (Juan Maria Ojeda/EFE/VEJA) Idosa tenta recuperar pintura do século 19 e acaba estragando a tela. Na montagem, é possível ver a pintura em boas condições (esq.), a obra danificada pelo tempo (meio), e, por fim, a "restauração" feita pela idosa (dir.)

Um site criado na esteira da repercussão do desastrado restauro de uma pintura do século XIX em Borja, na Espanha, permite que os admiradores de Cecilia Giménez, a velhinha que acabou com o afresco de Elías García Martínez, tenham a chance de seguir as suas tortuosas pinceladas. Batizado de Cecilia Prize, o endereço eletrônico disponibiliza ferramentas semelhantes às presentes no programa Paint Brush para os internautas criarem sua própria versão do afresco Ecce Homo, pintado no século XIX pelo artista Elías García Martínez.

É possível também publicar o desenho no Twitter. A melhor adaptação vai ser premiada com a impressão da obra criada pela restauradora desastrada.

A intervenção da vovó de Borja na pintura secular repercutiu em 160 países, e muitos memes foram lançados nas redes sociais a partir do desenho de aspecto infantil criado pela velhinha. Em entrevista a uma rede de televisão local, a velhinha se explicou e disse que não havia terminado o trabalho.

Em seguida, teve um ataque de ansiedade e precisou ser acamada devido ao assédio que se instalou em sua vida desde que o restauro desastrado se tornou público. A senhora de 81 anos ganhou grande apoio dos internautas que aderiram a uma petição online para a prefeitura de Borja manter sua obra intacta.