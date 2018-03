Em show de Chico Buarque, ‘Homenagem ao Malandro’ vira Fora Temer

Chico Buarque terminava Homenagem ao Malandro, o clássico de versos como “Agora já não é normal, o que dá de malandro / Regular profissional, malandro com o aparato de malandro oficial / Malandro candidato a malandro federal / Malandro com retrato na coluna social / Malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal”, quando gritos de “Fora Temer” começaram a despontar na plateia do Tom Brasil, onde fez show na noite deste domingo, em São Paulo.

Chico ainda tentou seguir com a apresentação, dedilhando no violão os acordes de Palavra de Mulher, outra canção do musical Ópera do Malandro, mas o coro espontâneo do público foi tão forte que, antes que conseguisse entoar a letra, se viu obrigado a parar e esperar a manifestação acabar. Apesar de suas conhecidas posições, o compositor evitou o tom político no palco. Calado, se limitou a bater palmas breves para o público, antes de retomar o show.

A apresentação fez parte da turnê Caravanas, que leva o nome do disco lançado por Chico Buarque em 2017, pela Biscoito Fino. Além de faixas do novo álbum, como o carro-chefe Tua Cantiga e Massarandupió, parceria com o neto Chico Brown, o espetáculo conta com clássicos como A História de Lily Braun, Mambembe e Partido Alto.

Depois de duas semanas em cartaz, a turnê dá um tempo de São Paulo e retorna na quinta-feira, 22 de março, para mais duas temporadas de quatro dias, encerradas em 1º de abril.