Em série de Spielberg, Javier Bardem será conquistador espanhol

O diretor Steven Spielberg produzirá para a plataforma de streaming Amazon uma minissérie sobre o conquistador espanhol Hernán Cortés, que será interpretado pelo ator espanhol Javier Bardem. O roteiro da série de quatro horas, com o título Cortes, foi escrito nos anos 1960 por Dalton Trumbo (Spartacus, A Princesa e o Plebeu).

Concebido inicialmente como um longa-metragem, o roteiro foi modificado por Steve Zaillian, responsável por adaptação do livro A Lista de Schindler para o filme de Steven Spielberg de 1993.

Além de Spielberg, Cortes será coproduzido por Bardem, assim como por Darryl Frank e Justin Falvey, responsáveis pela série The Americans.

A trama será centrada especialmente no encontro entre Hernán Cortés e o imperador asteca Montezuma, último soberano desta civilização, no início do século XVI.