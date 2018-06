Em Parada, Pabllo Vittar usa figurino para protestar contra mortes de LGBT

A cantora Pabllo Vittar usou o figurino para protestar durante a 22ª edição da Parada LGBT de São Paulo, que ocorreu neste domingo, na avenida Paulista. Uma de suas roupas estava estampada com diversas notícias sobre mortes causadas por homofobia.

A baiana Daniela Mercury, que também se apresentou no evento, fez um elogio à colega nas redes sociais. “Não podemos aceitar que a sociedade brasileira mate pessoas por preconceito. Homofobia tem que ser criminalizada”, disse.

@pabllovittar fez seu protesto com uma roupa de jornal com manchetes sobre homofobia e fez sua ação política contra a violência.Não podemos aceitar que a sociedade brasileira mate pessoas por preconceito.Homofobia tem que ser criminalizada. #impunidadenão #ParadadoOrgulhoLGBT pic.twitter.com/R1POVdjzwN — Daniela Mercury (@danielamercury) June 3, 2018

Com o slogan “Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”, a organização da parada quis discutir as eleições de outubro. Além de shows, o evento também contou com discurso de Monica Benício, companheira da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (Psol), assassinada em março.

“É importante que a gente diga que, embora tenha cara de festa, isso aqui é um ato político, é um ato de resistência. O Brasil é um dos países que mais mata sua população LGBT, e a gente não pode assumir isso, deixar que isso continue dessa maneira”, disse ela.