Em Nova York, Sasha faz homenagem para avó Alda Meneghel

Sasha Meneghel postou uma homenagem na tarde desta terça-feira para a avó, a Dona Alda. A mãe de Xuxa morreu aos 81 anos depois de mais de dez anos de luta contra o mal de Parkinson e de dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), sofridos em 2016.

“Pinta esse céu que agora ele é seu, minha Aldinha”, escreveu em uma postagem no Instagram Stories junto com uma foto panorâmica da cidade de Nova York. Sasha está na cidade americana, onde cursa faculdade de moda. Ainda não se sabe se ela conseguirá vir ao Brasil para o sepultamento da avó.

Xuxa vinha compartilhando mensagens no Instagram com os fãs, pedindo energias positivas para a mãe. A apresentadora também fez uma rápida aparição na rede social. Ela postou uma foto de Alda Meneghel em uma cadeira de rodas, pintando um quadro. “Meu passarinho voou… e vai pintar um lindo pôr do sol para nós… obrigada a todos pelas orações”, escreveu Xuxa na legenda.