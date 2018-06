Em nova música, Demi Lovato diz que não está mais sóbria. Ouça

Demi Lovato pode ter revelado que não está mais sóbria na música Sober, lançada nesta quinta-feira. Na balada, a ex-estrela da Disney canta sobre uma recaída após seis anos de sobriedade. “Mamãe, me desculpe por não estar sóbria mais / E, papai, por favor me perdoe pelas bebidas pelo chão”, diz a letra.

Demi também se desculpa com os fãs: “Me desculpem pelos fãs que perdi, que me viram cair de novo / Eu quero ser um exemplo, mas sou apenas uma mulher”. No Twitter, a cantora divulgou a música, dando a pista de que a canção é realmente autobiográfica. “Minha verdade”, escreveu.

Em 2010, Demi se internou em uma clínica de reabilitação para se tratar do vício em álcool e drogas, e também de depressão e bulimia, fato que ela sempre assumiu publicamente, inclusive no livro de memórias Demi Lovato: 365 Dias do Ano. “Se render é a coisa mais importante, quando você está tentando lutar contra seus demônios”, disse à revista People em 2017. “Você tem que admitir que tem um problema, em primeiro lugar, para depois superá-lo.”