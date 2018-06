Em momento ‘Verdades Secretas’, ‘Segundo Sol’ tem ‘Fora Temer’

Segundo Sol teve um momento Verdades Secretas no capítulo desta quinta-feira. Desnorteada – e desequilibrada – com a notícia de que a mãe está de volta a Salvador pelos filhos, depois de passar dezoito anos fora do país para escapar à prisão por uma condenação injusta, Manu (Luísa Arraes) teve uma recaída e meteu o pé na jaca. A estudante comprou algumas unidades de “Michael Douglas”, como é carinhosamente chamada a droga sintética MD, e aprontou um escândalo na festa da irmã odiosa e odiada, Rochelle (Giovanna Lancellotti), antes de sair pela rua, abraçar, um cachorro, beber com um mendigo e passar em frente a uma pichação “Fora Temer”.

O brado contra Michel Temer – espalhado por todo o país, em sintonia com a popularidade do emedebista – não é focalizado por inteiro, mas, a partir das letras “ORA” à frente de Manu e “MER”, que se deixam ver nas costas da personagem, é possível entender do que se trata.

Na sequência, Manu foi seguida por Ariella (Giovanna Antonelli), a DJ de quem virou amiga e assistente, e que ainda não sabe que é sua própria mãe. Luzia, verdadeiro nome de Ariella, quis abrir o jogo para a filha e aceitou se encontrá-la uma tarde, mas, ao chegar ao local combinado, encontrou viaturas da polícia, chamadas pela rival Karola (Deborah Secco).

O trecho, no entanto, estava mais para Verdades Secretas, a novela de Walcyr Carrasco com cenas fortes de prostituição e alto consumo de drogas, do que para a política. Ver Manu trançando as pernas por ruas sujas e escuras fez lembrar de Larissa, a drogada e prostituída vivida com brilho por Grazi Massafera, perambulando pela cracolândia paulistana.

–

–