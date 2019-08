Em meio a processo por plágio, Ed Sheeran anuncia pausa na carreira

Durante seu último show da turnê Divide, que recentemente se tornou a mais rentável da história da música, o cantor britânico Ed Sheeran disse aos seus fãs que vai dar uma pausa na carreira por “provavelmente 18 meses”. A apresentação aconteceu em Ipswich, cidade natal do cantor no Reino Unido.

Ed explicou que já está nessa turnê há dois anos. “Este é meu último dia. Há algo muito agridoce sobre isso. Eu amo que vocês estão aqui, e que estamos terminando isso em Ipswich. É como terminar o namoro com uma namorada com quem você está há anos. Isso soa estranho, mas essa foi uma turnê longa”, revelou.

Plágio

O músico foi acusado pelo cantor Sam Chokri, cujo nome artístico é Sami Switch, de possuir “o hábito consciente ou inconsciente de se apropriar das habilidades e do trabalho de outros compositores”. Ele afirma que Sheeran plagiou o refrão da canção Oh Why, escrita por Chokri em 2015, na composição de Shape Of You, hit que rendeu certificados de platina e diamante ao cantor em 2017.

Diante da acusação, a Justiça britânica determinou a suspensão dos royalties da música até que o caso seja julgado. Alegando que sua reputação foi prejudicada pelo processo, Ed Sheeran entrou com uma ação para anular a decisão e recuperar os lucros da faixa.