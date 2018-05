Em liberdade provisória, Fabio Assunção continua em série da Globo

Depois de ser detido por embriaguez ao volante na última quinta-feira, Fabio Assunção continuará como Ramiro Curió na supersérie Onde Nascem Os Fortes, da Globo. O ator recebeu liberdade provisória no mesmo dia e segundo a sua assessoria de imprensa, voltou para as gravações da produção já na sexta-feira.

Assunção foi preso em flagrante. Ele bateu em outros três carros que estavam parados na Alameda Franca, no Jardim Paulista, em São Paulo. Ninguém ficou ferido. Na ocasião, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia. Ele foi levado ao 78º DP e, de lá, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde fez o exame de corpo de delito.

Segundo a assessoria de imprensa do Fórum da Barra Funda, responsável pelo caso, o artista poderá responder em liberdade, contanto que compareça a todas as etapas do processo e pague a fiança estipulada em 50 salários mínimos, cerca de 47.000 reais.

O caso ocorreu há menos de um ano de outro incidente envolvendo o ator. Em junho de 2017, Assunção foi preso em flagrante na cidade de Arcoverde, no sertão de Pernambuco, sob acusação de desacato a autoridade, resistência e dano a patrimônio público. O ator estava na cidade para divulgar o documentário Samba de Coco, exibido na abertura oficial do São João no local.