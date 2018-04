Em gibi da Turma da Mônica, Maju é ‘Malu’ e Bonner vira ‘Bonê’

Mais conhecida pelo apelido de Maju, a jornalista Maria Júlia Coutinho, apresentadora da previsão do tempo no Jornal Nacional, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a participação especial que andou fazendo nos gibis da Turma da Mônica. “JN em quadrinhos. Sensacional!”, escreveu, ao lado de uma foto da página em que aparece, desenhada, junto a William Bonner — no gibi, eles são “Malu” e “Bonê”, personagens de uma história de Anjinho.

Lançada no JN em 2015, Maria Júlia Coutinho se destaca pelo estilo informal e carismático. A entrada da jornalista foi uma das medidas feitas pelo telejornal para modernizar sua apresentação. A resposta positiva dos espectadores rendeu à apresentadora a chance de comandar o Jornal Hoje aos sábados, durante as folgas de Dony de Nuccio e Sandra Annenberg.