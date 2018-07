Em era feminista, Marília Gabriela estrela sequência de ‘Casa de Bonecas’

Nora Helmer, a mulher que decide romper com o papel de esposa submissa e vai embora de casa, deixando para trás o marido, o gerente de banco Torvald Helmer, e os filhos, está de volta. Em Casa de Bonecas 2, espécie de sequência do clássico do norueguês Henrik Ibsen assinada pelo americano Lucas Hnath, ganha montagem brasileira em agosto, no Sesc Consolação (SP), com Marília Gabriela à frente do elenco.

“Marília é Nora. A peça, que estreou na Broadway no ano passado, é sobre o retorno da personagem. Ela reaparece depois de quinze anos para conversar com o marido. Ela se tornou uma mulher, uma escritora famosa e rica, e precisa resolver essa questão do retorno, a relação com a filha”, conta o ator Luciano Chirolli, o Lucci, que vive Torvald na montagem, dirigida por Ulisses Cruz.

Casa de Bonecas, a peça original, foi escrita por Henrik Ibsen em 1879. A estreia de Casa de Bonecas 2 está marcada para 11 de agosto, em São Paulo.