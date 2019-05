Em coma induzido, Agnaldo Timóteo tem ‘melhora progressiva’, diz hospital

Agnaldo Timóteo está em coma induzido na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador (BA). “Agnaldo Timóteo está evoluindo com melhora progressiva dos parâmetros clínicos, mantendo ainda critérios de gravidade. Em coma induzido, com boa resposta a antibioticoterapia e sem febre. Está sendo alimentado pela via venosa para deixar o intestino recuperar a função”, afirma boletim médico divulgado pelo hospital na manhã desta quinta-feira, 30.

Em boletim de quarta-feira, a unidade de saúde afirmava que o cantor vinha “evoluindo com progressiva melhora” e que a infecção urinária com a qual havia sido diagnosticado apresentava “parâmetros de resposta satisfatória aos antibióticos”.

O cantor está hospitalizado desde o último dia 20. Ele passou mal em Barreiras, no interior da Bahia, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. Foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos no dia 21, quando foi detectado que ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC).