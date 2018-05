Baseado no clássico da literatura dos anos 50, ‘Fahrenheit 451’ fez sua estreia no Festival de Cannes neste final de semana. A repórter de VEJA Raquel Carneiro acompanhou a primeira sessão do longa direto do Festival, que acontece dos dias 8 a 19 de maio.

A nova adaptação da HBO se passa em um mundo distópico onde livros são proibidos por um governo autoritário. Michael B. Jordan interpreta Guy Montag, um agente do sistema responsável por queimar livros e manter a ordem. Em determinado momento, Montag começa a questionar suas decisões e se revolta contra seus superiores. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: