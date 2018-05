Dirigido por Spike Lee, ‘BlacKkKlansman‘ fez sua estreia no Festival de Cannes na segunda-feira (14). A plateia que assistiu a sessão no evento caiu no riso com o tom de comédia que satiriza até do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Direto do Festival, a repórter de VEJA Raquel Carneiro acompanhou a primeira sessão do filme. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: