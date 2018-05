Dirigido pelo brasileiro Joe Penna, Ártico conta a história de um homem que tem que aprender a sobreviver sozinho em temperaturas inóspitas após sofrer um acidente de avião. Depois da sessão do longa, que foi exibido ontem no Festival de Cannes 2018, o filme foi aplaudido de pé pela plateia.

O diretor já é conhecido no mundo do YouTube pelo seu canal ‘Mysteryguitarman’, que ultrapassa os 2 milhões de inscritos e tem mais de uma década de vídeos criativos. Penna já tinha feito alguns curta-metragens, como ‘Turning Point’ – filmado em 4K e que já acumula mais de 500.000 visualizações. A repórter de VEJA Raquel Carneiro acompanhou a estreia do filme direto de Cannes. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: