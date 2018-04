A dica do “Em Cartaz” desta semana é para quem procura um programa divertido, mas está sem paciência para começar uma série nova. A primeira da lista é ‘Nailed It!’, que no Brasil leva o nome de ‘Mandou Bem’. O reality show é uma mistura de comédia e gastronomia. Já ‘Comedians in Cars Getting Coffee‘ é a pedida certa para quem gosta de um bom talk show. O programa tem como apresentador Jerry Seinfeld, famoso pela série dos anos 90 que leva o seu nome. A produção original da Netflix, ‘Queer Eye‘, finaliza a lista como uma repaginação da série americana de sucesso ‘Queer Eye for the Straight Guy’, lançada em 2003 e vencedora de um Emmy Award. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: