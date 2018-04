Em Buenos Aires, público pede ‘Lula livre’ durante show de Elza Soares

Os fãs de Elza Soares pediram a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante show da cantora em Buenos Aires. A brasileira interrompeu a apresentação para lamentar a situação política do Brasil, e foi acompanhada por gritos de “Lula Livre”, em espanhol. O petista foi preso no último sábado, após ter seu habeas corpus negado.

“O meu país enfrenta um triste momento político e social. Querem matar os nossos sonhos, prender as nossas liberdades”, desabafou a cantora, no show realizado no domingo. Depois cravou: “Não irão conseguir!”. Elza foi seguida por uma ode à democracia e gritos em espanhol que pediam a liberdade do político brasileiro.

Lula foi preso no último sábado, 7, e agora cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O ex-presidente da república foi condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do tríplex do Guarujá.