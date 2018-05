Em aniversário, Ivete faz show surpresa e recebe ‘desculpas’ de Xuxa

A cantora Ivete Sangalo aproveitou seu aniversário, neste domingo, para voltar a fazer aquilo de que mais gosta, e que tem feito pouco desde o nascimento das gêmeas, em fevereiro: um show. Ela fez uma apresentação gratuita, de surpresa e de improviso, em frente ao prédio em que mora em Salvador, no começo da tarde deste domingo.

Com um macacão jeans folgado, Ivete desceu ao térreo do edifício e se deparou com dezenas de pessoas em frente ao portão, do outro lado das altas grades, adornadas com arame farpado — como os fieis seguidores do falso finado Beto Falcão se aglomeram diante da sua casa, em Segundo Sol. Ao vê-la, os fãs cantaram Parabéns a Você e foram cumprimentados por Ivete, que fez questão de se aproximar, para receber cartazes e presentes.

Ao lado de um músico com um violão, Ivete pegou um microfone e pediu que o público agradecesse a um funcionário do local, antes de começar a cantar: “A onda é a seguinte. Preparei essa pra vocês aqui. Meu querido Nelinho falou com o síndico. Palmas pra Nelinho!”

Começando a cantoria com Acelera Aê, Ivete aproveitou para fazer brincadeiras e conversar com os fãs entre uma canção e outra. O show surpresa durou cerca de meia hora. “Vocês gostaram? Obrigada, viu gente!”, disse antes de tocar a última música, Tempo de Alegria.

Em seguida, a cantora tirou fotos com alguns fãs mirins que estavam no local. O momento foi transmitido ao vivo no Instagram de Ivete. Em seu aniversário, a cantora recebeu parabéns de diversas personalidades, entre elas sua amiga Xuxa, que publicou uma mensagem enigmática.

Xuxa pede desculpas

A apresentadora Xuxa publicou uma mensagem em tom de desabafo no dia do aniversário de sua amiga Ivete Sangalo. “Como eu te amo… Desculpa se errei alguma vez com você, você é especial e eu sou humana. Seja feliz sempre”, escreveu, sem dar mais detalhes.

Ivete, que completa 46 anos de idade neste domingo, 27, recebeu 96 fotos publicadas por sua equipe em sua própria conta de Instagram, com familiares e amigos desejando-lhe felicidades. Além disso, diversas personalidades publicaram mensagens de parabéns à cantora em suas redes.