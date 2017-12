Em 2018, Emicida se junta a Fábio Porchat no ‘Papo de Segunda’

O novo time do Papo de Segunda, da GNT, está ganhando forma. O rapper Emicida foi confirmado nesta sexta-feira pelo canal e se juntará ao humorista Fábio Porchat a partir de março de 2018. Eles vão substituir Marcelo Tas, Leo Jaime e Xico Sá, que deixam o programa. O ator João Vicente de Castro permanece para a próxima temporada.

A atual formação do quarteto grava, em 19 de dezembro, o última participação, que irá ao ar no dia de Natal. “A sensação é de dever cumprido, comentou a diretora artística Mariana Koehler em comunicado. “Esse quarteto brilhou na primeira formação do Papo e temos muito o que relembrar e comemorar no último programa com eles. Eles estarão para sempre no DNA do programa.”

Segundo a diretora, o programa segue o modelo do Saia Justa, sempre renovando o elenco para trazer novos olhares para a conversa semanal. O quarto elemento ainda não foi anunciado.