Elton John suspende show na Nova Zelândia por causa de pneumonia

O cantor Elton John interrompeu um show em Auckland, na Nova Zelândia, após perder a voz devido a uma pneumonia, no domingo, 16. Sem conter as lágrimas, o inglês de 72 anos pediu desculpa aos fãs após cantar por duas horas, e se retirou do estádio Mount Mart antes do previsto, amparado por membros de sua produção.

Em comunicado publicado no Instagram, disse que “estava determinado a dar o melhor show humanamente possível, apesar do diagnóstico de uma pneumonia atípica dado hoje mais cedo”. Também acrescentou: “Toquei e cantei com todo meu coração, até que minha voz não aguentou mais. Eu estou decepcionado, profundamente chateado, e sinto muito. Dei tudo de mim. Muito obrigado por todo apoio e amor que vocês me deram durante o show. Sou eternamente grato”.

Jacinda Arden, a primeira-ministra da Nova Zelândia, disse, em declaração à imprensa, que teve um breve encontro com o cantor antes do show, no domingo, e que “dava para perceber que ele não estava se sentindo muito bem e o próprio disse isso, o que pôde ser confirmado no palco ontem à noite”. “Dado que estava com uma pneumonia atípica, o fato de ele ter passado duas horas no palco dando uma performance gigantesca foi incrível e muito generoso”, declarou Jacinda.

Os sintomas da doença incluem cansaço, dor de garganta, tosse e febre. Em casos mais graves, pode evoluir para uma infecção pulmonar.

Elton John está em turnê mundial, a Farewell Yellow Brick, que teve início em 2018 e deve terminar este ano, em Londres. O giro é ainda a última oportunidade de ver o cantor antes de sua aposentadoria.