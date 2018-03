Elton John: olhe, mas não toque

O cantor e pianista Elton John teve um chilique em sua recente apresentação na cidade americana de Las Vegas. Durante a execução de Saturday Night’s Alright for Fighting, ele convidou para da plateia para subir ao palco. Mas um fã se sentiu no direito de tomar certas liberdades e passou o tempo todo da canção pegando no braço de sir Elton – que não gostou da demonstração de carinho. A princípio, o pianista gritou para o abusadinho. Depois, cansado, se retirou do palco. O fã foi retirado pelos seguranças e John voltou, dizendo: “Não tem mais Saturday Night para você, que estragou tudo”. O cantor não fez comentários posteriores sobre o incidente.