Elton John anuncia última turnê antes de se aposentar dos palcos

De Nova York, o cantor e compositor britânico Elton John anunciou, durante uma entrevista à CNN transmitida ao vivo em sua página oficial, que deixará os palcos definitivamente em 2021. Com quase 71 anos (comemorados em março), ele pretende visitar todos os continentes nos próximos três anos em cerca de 300 apresentações com a turnê Farewell Yellow Brick World. Depois, chega de viagens de trabalho.

“Minha vida mudou e minhas prioridades mudaram, tenho filhos pequenos”, justificou. “Basicamente, estarei acompanhando as crianças à escola de futebol”. Com seu marido, o cineasta canadense David Furnish, o músico é pai de Zachary, de 7 anos, e Elijah, de 5.

Elton ainda pretende compor e gravar discos. “Estou parando com as turnês, não estou parando com a música”, avisou. “Não quero encerrar a cena com um gemido, mas com uma grande explosão. Espero ser criativo até morrer”. Ele deixou claro que sua decisão não tem relação com problemas de saúde. No ano passado, ele assustou os fãs ao cancelar vários shows e ficar internado por duas semanas por causa de uma rara infecção bacteriana.

Com mais de meio século de estrada (ele começou na carreira aos 15 anos), o astro pop já vendeu cerca de 300 milhões de álbuns. Pelo Brasil, já passou cinco vezes em diferentes fases, incluindo em 2017. A derradeira turnê está marcada para começar em setembro.