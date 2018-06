Elson Furini e Chico Tasca: nomes do ano da gastronomia de Porto Alegre

Reconhecer o quase cinquentenário Barranco como um patrimônio da gastronomia porto-alegrense é fácil. Mas optar entre as contribuições de Elson Furini, 70 anos, e as de Chico Tasca, 57, para o sucesso da churrascaria seria uma missão ingrata. Por isso, ambos levam um prêmio que, em regra, é individual. Juntos e quase onipresentes, os sócios tornaram-se um alicerce da popularidade do lugar e, com certa frequência, são abordados na rua com a mesma pergunta: “O senhor não é do Barranco?”. A relação bem próxima deles com a marca foi inaugurada por Furini em 1971. Depois de trabalhar como garçom de hotel e subgerente de restaurante, o gaúcho de Tenente Portela reuniu suas economias para ter algo seu, e entrou na sociedade da ainda recente e modesta casa da Protásio Alves. Dez anos mais tarde, Tasca se uniu a ele. Convidado pelo pai, também sócio do endereço, o bancário nascido em Palmeira das Missões passou a fazer bicos no caixa e não saiu mais dali. Foi funcionário por nove anos, até assumir uma cota na empresa. Ao lado de Furini, ele viveu a expansão do Barranco e, ao mesmo tempo, do segmento de carnes no país. Durante esse período, a palavra de ordem da dupla foi uma só: trabalho. Momentos de lazer ficaram comprometidos diante do desafio de gerenciar uma grife conhecida por atender sete dias por semana, não fechar entre as refeições e servir jantares até a madrugada. Os sacrifícios pessoais, contudo, são suplantados por alguns feitos que hoje enchem a dupla de orgulho, como transformar o carrinho de saladas num ícone famoso, tornar o lombinho com queijo uma referência da culinária local, atingir um grau de excelência em carnes e fazer do Barranco uma casa querida por gregos e troianos, ou mesmo colorados e gremistas.